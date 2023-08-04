Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що майже щоденні російські обстріли портової інфраструктури України не можуть впливати на «зернову угоду».

Про це він розповів в інтерв’ю online.ua.

За його словами, росіяни обстрілюють порти неточною зброєю, щоб тероризувати мирне населення.

— І вони розуміють, що вони схибнуть, і це їх теж влаштовує. Тому я не можу сказати, що вони впливають на зернову угоду. Це просте залякування, щоб тероризувати мирне населення. Навіть якщо ракет буде в 100 разів більше, портова інфраструктура залишиться діючою. І якщо вони попали, наприклад, у склад в Одесі, де 20 тисяч зерна, то в Миколаєві його приблизно 30 мільйонів тонн. Тобто треба помножити кількість випущених ракет для того, щоби щось знищити. Це неможливо. Тому вони шантажують та обстрілюють, – розповів Віталій Кім.

Він додав, що миколаївський порт також готовий для співпраці по «зерновій угоді», але навіть якби він відкрився, то кількість відвантажених суден не збільшилась.

Нагадаємо, що 17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».

Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

Як відомо, Віталій Кім заявив, що розмінування акваторії портів Миколаївщини, яке раніше анонсувала адміністрація морських портів України, зараз не на часі.