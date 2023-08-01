Окупанти за перші дев'ять днів після виходу із «зернової угоди» знищила 180 тисяч тонн українського зерна внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у Twitter.

У відомстві зазначили, що окупанти після виходу із «зернової угоди» здійснили ще одну серію воєнних злочинів.

Зазначається, що за перші дев'ять днів окупанти пошкодили 26 об'єктів портової інфраструктури України та п'ять цивільних суден.

«Ми повинні зупинити російські голодні ігри та забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня з вікна Апостольського палацу у Ватикані Папа Римський Франциск під час щотижневого недільного звернення закликав Росію до відновлення зернової угоди.