30 липня з вікна Апостольського палацу у Ватикані Папа Римський Франциск під час щотижневого недільного звернення закликав Росію до відновлення зернової угоди.

Він наголосив, що це допоможе врятувати мільйони тих, хто страждає від голоду, повідомили на порталі Vatican News.

«Не припиняймо молитися за Україну, де війна нищить все, також і зерно. Це тяжка образа Бога, бо зерно — це його дар, щоби прогодувати людство», — сказав Папа Франциск.

Та додав, що закликає представників російської влади, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно.

Нагадаємо, що лідери країн Африки також закликали президента Росії зупинити війну в Україні та відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі.