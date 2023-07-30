Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що розмінування акваторії портів Миколаївщини, яке раніше анонсувала адміністрація морських портів України, зараз не на часі.
Так думку він висловив сьогодні, 30 липня, в ефірі національного телемарафону заявив.
Віталій Кім наголосив, що розмінування акваторії портів наразі небезпечно проводити через обстріли з боку окупованої Кінбурнської коси та відсутності зернової угоди.
— Ми не приступили і, наскільки я розумію, не плануємо зараз приступати к розмінуванню портів – це питання актуальне, і ми по ньому працюємо. І Військово-морські сили, і обласна військова адміністрація вже обговорили питання, які потрібні інструменти для того, щоб розміновувати акваторії. Але це питання наразі не на часі. Перше, ми не долучені до зернової угоди. По-друге, є небезпека через окуповану Кінбурнську косу, це чотири кілометри до Очакова та Куцурубської громади. Тобто на зараз мови про розмінування акваторії не йдеться, – сказав він.
Нагадаємо, Україна збільшить експорт агропродукції вдвічі, якщо вдасться розблокувати порти в Миколаєві.
Крім того, на Миколаївщині розпочали виготовлення першого судна для водолазної групи розміновування акваторій внутрішніх водних шляхів. Всього заплановано випустити 15 таких суден.
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що розмінування акваторії портів Миколаївщини, яке раніше анонсувала адміністрація морських портів України, зараз не на часі.
Так думку він висловив сьогодні, 30 липня, в ефірі національного телемарафону заявив.
Віталій Кім наголосив, що розмінування акваторії портів наразі небезпечно проводити через обстріли з боку окупованої Кінбурнської коси та відсутності зернової угоди.
— Ми не приступили і, наскільки я розумію, не плануємо зараз приступати к розмінуванню портів – це питання актуальне, і ми по ньому працюємо. І Військово-морські сили, і обласна військова адміністрація вже обговорили питання, які потрібні інструменти для того, щоб розміновувати акваторії. Але це питання наразі не на часі. Перше, ми не долучені до зернової угоди. По-друге, є небезпека через окуповану Кінбурнську косу, це чотири кілометри до Очакова та Куцурубської громади. Тобто на зараз мови про розмінування акваторії не йдеться, – сказав він.
Нагадаємо, Україна збільшить експорт агропродукції вдвічі, якщо вдасться розблокувати порти в Миколаєві.
Крім того, на Миколаївщині розпочали виготовлення першого судна для водолазної групи розміновування акваторій внутрішніх водних шляхів. Всього заплановано випустити 15 таких суден.