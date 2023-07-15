На Миколаївщині розпочали виготовлення першого судна для водолазної групи розміновування акваторій внутрішніх водних шляхів. Всього заплановано випустити 15 таких суден.
Про це повідомляє компанія «Нібулон», на виробничих потужностях якої виготовляють судна.
В компанії зазначили, що зараз заміновано 16 тисяч квадратних кіломентів акваторії Чорного моря. ДСНС для розмінування потрібні спеціальні катери — їх будуть використовувати водолазні групи, які знешкоджуватимуть міни.
Один з можливих варіантів отримати ці судна — збудувати їх на ТОВ «Суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» в Миколаєві. У планах — випуск 15 суден для розмінування. Але для того, щоб їх виготовити, все-таки потрібна допомога закордонних партнерів та держави.
Також зазначається, що в заблокованому Миколаївському порту стоїть 110 кораблів «Нібулону». У мирні часи вони перевозили 22 тисячі тонн зерна за рейд. Якщо розмінувати судноплавні шляхи й вивести їх в Морський порт Ізмаїлу, вони знову зможуть виконувати свої функції.
Раніше повідомлялося, що після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС дрейфуючі міни прибило до берегів Миколаївської та Одеської областей.
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На Миколаївщині розпочали виготовлення першого судна для водолазної групи розміновування акваторій внутрішніх водних шляхів. Всього заплановано випустити 15 таких суден.
Про це повідомляє компанія «Нібулон», на виробничих потужностях якої виготовляють судна.
В компанії зазначили, що зараз заміновано 16 тисяч квадратних кіломентів акваторії Чорного моря. ДСНС для розмінування потрібні спеціальні катери — їх будуть використовувати водолазні групи, які знешкоджуватимуть міни.
Один з можливих варіантів отримати ці судна — збудувати їх на ТОВ «Суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» в Миколаєві. У планах — випуск 15 суден для розмінування. Але для того, щоб їх виготовити, все-таки потрібна допомога закордонних партнерів та держави.
Також зазначається, що в заблокованому Миколаївському порту стоїть 110 кораблів «Нібулону». У мирні часи вони перевозили 22 тисячі тонн зерна за рейд. Якщо розмінувати судноплавні шляхи й вивести їх в Морський порт Ізмаїлу, вони знову зможуть виконувати свої функції.
Раніше повідомлялося, що після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС дрейфуючі міни прибило до берегів Миколаївської та Одеської областей.