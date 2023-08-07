Україна до кінця року випустить 155-мм боєприпаси стандарту НАТО.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтервʼю The Wall Street Journal.

Він зазначив, що результати виробництва снарядів за липень швидше свідчать не про те, як багато Україна виробляє зараз, як про те, як мало вона випускала раніше.

Олександр Камишін зауважує, пройдуть роки, перш ніж Україна зможе виготовляти достатньо боєприпасів для задоволення поточних потреб. За рік до вторгнення Україна взагалі не виготовляла боєприпасів.

Зазначається, що виробництво розосереджене по країні та за кордоном і до кінця року Україна вироблятиме 155-мм боєприпаси стандарту НАТО. Зокрема, вже вироблені радянські калібри 152-мм та 122-мм.

Міністр додав, оборонна промисловість України може послужити двигуном відновлення економіки та забезпечити її безпеку після закінчення війни.

Нагадаємо, розроблена харківськими виробниками машина для підготовки ґрунту до розмінування пройшла сертифікацію.