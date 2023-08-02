Розроблена харківськими виробниками машина для підготовки ґрунту до розмінування пройшла сертифікацію. Компанія-воробник вже отримала відповідні сертифікат та декларацію.

Про це повідомляє сайт Міністерства економіки України.

Згідно з повідомленням, сертифікат відповідності та декларація про відповідність дозволяють виробнику налагодити виробництво машини та використовувати для розмінування територій.

«‎Важливими перевагами вітчизняної техніки перед закордонними машинами з розмінування є простота конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту. При цьому розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі щомісяця виробники можуть виготовляти дві такі машини»‎, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає понад 240 млн доларів на гуманітарне розмінування від міжнародних партнерів. Також до кінця року надійдуть піротехнічні, розмінуючі, підривні машини, металодетектори.

Крім того, як відомо, уряд веде роботу з налагодження виробництва необхідної закордонної техніки на території нашої держави. Зокрема, в Україні локалізуватимуть виробництва хорватська корпорація «‎DOK-ING d.o.o.»‎ та данська HYDREMA — українські та іноземні виробники вже підписали відповідні меморандуми.