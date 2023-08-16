Правоохоронці оголосили підозру 36-річному бойовику «ЛНР», який під час окупації Вовчанська Харківської області облаштував катівню приміщенні місцевого заводу. Там незаконно утримували та катували понад 500 цивільних.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Відомо, що в катівню звозили з навколишніх населених пунктів патріотично налаштованих цивільних людей, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.

«Людей тримали тут по кілька місяців, дехто з ув’язнених незаконно утримувався більше пів року. На стінах катівні ув’язнені відмічали дні, тижні та місяці перебування в неволі», — повідомили у нацполіції.

За даними слідства, серед тих, хто постраждав від звірств російських воєнних злочинців, були й семеро громадян Шрі-Ланки, які до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську.

Рятуючись від окупації, у березні минулого року вони пішли до Харкова, проте по дорозі їх затримали російські військові. Окупанти відвезли іноземців до агрегатного заводу у Вовчанську, розмістили їх у камери та утримували протягом чотирьох місяців.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.