Міністерство закордонних справ Китаю заперечує постачання Росії китайських компонентів і комплектуючих для виробництва зброї, яку країна-агресор використовує у війні проти України.

Про це заявив речник МЗС Ван Веньбін, повідомляє «Укрінформ».

— Китай завжди виважено й відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення, — сказав Ван Веньбін.

За його словами підходи й практики Китаю в цьому питанні є послідовними й прозорими, тож китайська сторона вважає подібні повідомлення «злими намірами окремих ЗМІ» та виступає проти безпідставних закидів.

— Стосовно українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори та продовжуватиме відігравати конструктивну роль у послабленні напруженості, — зазначив речник МЗС.

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.

Розслідувачі видання пишуть, що російські підсанкційні компанії, що займаються виробництвом бронетехніки, ракетних установок та стратегічних бомбардувальників отримували від Китаю компоненти.

Крім цього, китайські фірми поставили до РФ 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів для виробництва зброї, а також запчастини для літаків, в тому числі, і військових.

Серед отримувачів товарів значилися Росгвардія, МВС РФ, Ростех, компанія «Туполєв» та інші російські структури.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Захід провокує збройний конфлікт та «розпалює вогонь війни» наданням Україні зброї для захисту від нападу російської армії.