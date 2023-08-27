У Міністерстві закордонних справ України вважають категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії.

Про це повідомили у МЗС.

«Звернули увагу на заяву міністра сільського господарства Польщі про те, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також викликають повне нерозуміння наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції.

В МЗС наголосили, що «такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС».

«Закликаємо керівництво Євросоюзу та причетні країни, деякі з яких отримали посилене фінансування відповідних секторів із європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію. Лише в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України, зміцнювати Єдиний ринок ЄС», — зауважили у відомстві.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд очікує скорочення експорту зерна з України через невисокі врожаї й заміновані поля. За його оцінками, можливі перебої із «зерновою ініціативою», а також імпортні обмеження в ЄС на українські продукти загрожують країні втратою до 800 мільйонів доларів щомісяця.