Учні 10 шкіл Миколаївської області можуть взяти участь у програмі громадянської освіти та втілити у життя власні соціальні проекти.

Як повідомляє організація SavED, це вже третя хвиля програми, яку вони запускають спільно з і Spirit of America Worldwide та GoGlobal.

Програма розрахована на 8 тижнів, під час яких миколаївські старшокласники розроблять та втілять соціальні проєкти, щоб покращити життя у їхніх школах та громадах.

Програма складається з:

— занять з проєктного менеджменту; — лекцій з лідерства, критичного мислення, креативності, дизайн-мислення тощо; — мотиваційних зустрічей з експертами; — сесій з менторами, які допоможуть втілити підліткам їхні проєкти.

Окрім того, за підтримки Spirit of America, школи, які пройдуть відбір на програму, отримають технічну допомогу по 3 тисячі доларів, яка допоможе забезпечити участь дітей у програмі. Разом з тим, 5 найкращих проєктів отримають гранти по 5 тисяч доларів на реалізацію.





8 вересня мають заповнити анкету Програма стартує у жовтні поточного року. Щоб взяти участь, представники шкіл – директори, їхні заступники або учителі, домають заповнити анкету за посиланням