Учні 10 шкіл Миколаївської області можуть взяти участь у програмі громадянської освіти та втілити у життя власні соціальні проекти.
Як повідомляє організація SavED, це вже третя хвиля програми, яку вони запускають спільно з і Spirit of America Worldwide та GoGlobal.
Програма розрахована на 8 тижнів, під час яких миколаївські старшокласники розроблять та втілять соціальні проєкти, щоб покращити життя у їхніх школах та громадах.
Програма складається з:
Раніше, 9 серпня розпочався прийом заявок від підприємців Миколаєва на отримання гранту за програмою #EU4Business для мікробізнесу на суму до 4 тисяч євро. За отримані кошти можна придбати обладнання, зробити ремонт пошкоджених приміщень, закупити сировину та матеріали, виплатити заробітну, орендну плату та оплатити інші господарські витрати.
Також повідомлялось, що на Миколаївщині стартує проєкт грантової допомоги для відновлення та підтримки економічного розвитку постраждалих районів.
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Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Учні 10 шкіл Миколаївської області можуть взяти участь у програмі громадянської освіти та втілити у життя власні соціальні проекти.
Як повідомляє організація SavED, це вже третя хвиля програми, яку вони запускають спільно з і Spirit of America Worldwide та GoGlobal.
Програма розрахована на 8 тижнів, під час яких миколаївські старшокласники розроблять та втілять соціальні проєкти, щоб покращити життя у їхніх школах та громадах.
Програма складається з:
Раніше, 9 серпня розпочався прийом заявок від підприємців Миколаєва на отримання гранту за програмою #EU4Business для мікробізнесу на суму до 4 тисяч євро. За отримані кошти можна придбати обладнання, зробити ремонт пошкоджених приміщень, закупити сировину та матеріали, виплатити заробітну, орендну плату та оплатити інші господарські витрати.
Також повідомлялось, що на Миколаївщині стартує проєкт грантової допомоги для відновлення та підтримки економічного розвитку постраждалих районів.