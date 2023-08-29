Український прапор підняли воїни Збройних сил України на лівому березі Дніпра в Херсонській області — над дачами на території, яка зараз є «сірою зоною».

Про це повідомляє херсонське видання «Мост».

У мережі з’явилося відео підняття прапора України.

На одній з будівель на території садового кооперативу «Шляховик» військові помітили флагшток з українським тризубом і вирішили підняти на ньому прапор. Прапор під гімн України підняли військовослужбовці Андрій та Іван.

Вони хотіли «дати зрозуміти російським окупантам, що ті вдерлися на українську землю, яка врешті-решт буде звільнена від загарбників». Дачі, над будівлями яких замайорів прапор України, розташовані між Антонівкою та Олешками.

Раніше повідомлялось, що Збройні сили України мають успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове у Запорізькій області — закріплюються на досягнутих рубежах.