Збройні сили України мають успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове у Запорізькій області — закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генштаб.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямі ЗСУ продовжують вести наступальні дії на південь від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар'їнки Донецької області, їхній наступ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках стримується.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві оборони підтвердили звільнення Роботиного на південному фронті. Крім того, президент України на запитання про контрнаступ відповів, що Україна потрохи рухається вперед, хоч це і дуже важко через те, що окупанти щільно мінують територію.