Президент України на запитання про контрнаступ відповів, що Україна потрохи рухається вперед, хоч це і дуже важко через те, що окупанти щільно мінують територію.

Про це він сказав на пресконференції з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

— Ми сьогодні говорили з прем’єр-міністром. Якщо ви не проти, не все буду публічно говорити, але ми бачимо, що на кількох напрямках ми йдемо вперед. Нам дуже складно, дуже щільне мінування, просто тисячі мін — це те, що залишає по собі Росія. Найголовніша тенденція, про яку мені щодня доповідають військові, ми постійно і постійно рухаємось вперед. Так, потрохи, але напрямок правильний, — зазначив Володимир Зеленський.





Нагадаємо, військові 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з боєм ввійшли в село Роботине Запорізької області.





Як відомо, російські сили стурбовані нещодавнім українським просуванням на межі Донецької й Запорізької областей і на заході Запорізької області.