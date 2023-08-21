Протягом минулого тижня, із 14 до 20 серпня, українські військовослужбовці звільнили ще три квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.

Загалом із початку контрнаступу вдалося повернути під контроль України 43 квадратних кілометри довкола Бахмута.

За словами посадовиці, українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут. У той час на північному напрямку, як повідомила Ганна Маляр , ЗСУ зайняли «‎ ключові панівні висоти »‎. Саме там, за її словами, зараз точать найгарячіші бої .

«‎Власне, окупанти там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута і не можуть повноцінно просуватися. Тому намагаються штурмувати саме по північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там гарячі», — пояснила заступниця міністра. Нагадаємо, нещодавно бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.