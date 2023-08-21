Протягом минулого тижня, із 14 до 20 серпня, українські військовослужбовці звільнили ще три квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.
«Власне, окупанти там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута і не можуть повноцінно просуватися. Тому намагаються штурмувати саме по північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там гарячі», — пояснила заступниця міністра.
Нагадаємо, нещодавно бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.
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Протягом минулого тижня, із 14 до 20 серпня, українські військовослужбовці звільнили ще три квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.
«Власне, окупанти там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута і не можуть повноцінно просуватися. Тому намагаються штурмувати саме по північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там гарячі», — пояснила заступниця міністра.
Нагадаємо, нещодавно бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.