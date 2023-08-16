Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
— Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах, – написала вона.
При цьому наступальні дії тривають.
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Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
— Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах, – написала вона.
При цьому наступальні дії тривають.