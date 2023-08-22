Військові 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з боєм ввійшли в село Роботине Запорізької області.

Про це у вівторок, 22 серпня, повідомили на Facebook-сторінці бригади.

«Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів! Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі», — йдеться у повідомленні.

Вже в більш безпечному місці медики 47 окремої механізованої бригади оглянули евакуйованих людей та дали можливість подзвонити рідним. Також бійці обіцяють оприлюднити кадри зі звільненого села, але трохи згодом.

«Тривають бої й ми закріплюємося на досягнутих рубежах», — додали там.

Нагадаємо, що протягом минулого тижня, із 14 до 20 серпня, українські військовослужбовці звільнили ще три квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку.

Також нагадаємо, нещодавно бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.