Мер Києва Віталій Кличко заявив, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний «сказав правду», що війна зайшла в глухий кут.

Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському виданню 20 Minuten у суботу, 2 грудня.

Він прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. На це Віталій Кличко сказав:

«Іноді люди не хочуть чути правду. Але зрештою він несе відповідальність. Він пояснив і обґрунтував, яке становище сьогодні. Зрозуміло, ми можемо ейфорично брехати своєму народу та нашим партнерам. Але вічно робити це не вийде. Деякі наші політики розкритикували Залужного за ці чіткі слова - несправедливо. Я — на його боці», — зазначив Віталій Кличко.

Коментуючи військову допомогу Заходу Україні, Кличко підкреслив, що постачання боєприпасів «сильно відстає від обіцянок».

«Фронт має довжину понад тисячу кілометрів. Витрата боєприпасів величезна і виробництво не встигає. До цього я ставлюся з розумінням. Але не до того, що стосується ракет дальнього радіусу дії — тут наші партнери виявляють зайву обережність і ухиляються», — зазначив він.

Віталій Кличко коментуючи внутрішню ситуацію в Україні, зауважив, що його не дивує падіння популярності президента Володимира Зеленського.

«Люди бачать, хто ефективний, а хто ні. Були і є численні очікування. Зеленський розплачується за помилки, які він зробив», — сказав він.

Нагадаємо, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного. Ситуація на південь від населеного пункту нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

Також керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче.

Також повідомлялося, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко хоче, щоб головнокомандувач української армії Валерій Залужний балотувався на посаду президента України на майбутніх виборах.