Президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовну передачу Україні бронетехніки.
Про це повідомляє nova.bg.
Румен Радєв повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди, згідно з якою Болгарія безкоштовно надає Україні бронетехніку.
У мотивах вето зазначалося, що нардепи недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами постачання, що унеможливлює об’єктивну оцінку необхідності у наданому обладнанні.
Румен Радєв наголосив, що надана Україні броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.
— Я керуюся переконанням, що безпека, здоров’я та життя болгарських громадян мають бути пріоритетом, — сказав він.
Нагадаємо, парламент Болгарії 22 листопада ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну. Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС. БТР були придбані десятиліття тому комуністичним режимом того часу.
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Президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовну передачу Україні бронетехніки.
Про це повідомляє nova.bg.
Румен Радєв повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди, згідно з якою Болгарія безкоштовно надає Україні бронетехніку.
У мотивах вето зазначалося, що нардепи недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами постачання, що унеможливлює об’єктивну оцінку необхідності у наданому обладнанні.
Румен Радєв наголосив, що надана Україні броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.
— Я керуюся переконанням, що безпека, здоров’я та життя болгарських громадян мають бути пріоритетом, — сказав він.
Нагадаємо, парламент Болгарії 22 листопада ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну. Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС. БТР були придбані десятиліття тому комуністичним режимом того часу.