Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Глава Міноборони України Рустем Умєров провів зустріч зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер. Міністри обговорили передачу Україні винищувачів F-16, підготовку пілотів та постачання необхідного обладнання для літаків.

За словами Рустема Умєрова, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.

Також під час зустрічі міністри обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.

Як зазначили у Міноборони України, загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для ЗСУ складає понад 320 мільйонів євро.

Раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що деякі українські пілоти вже почали підготовку в повітрі на літаках F-16. Зокрема, вони вже перейшли до польотів з інструкторами.