Варварівський міст, архівне фото "НикВести"

Народний депутат України Артем Чорноморов звернувся до Миколаївської обласної військової адміністрації з проханням надати інформацію про те, на якому етапі знаходиться процес передачі на баланс держави Південнобузького (Варварівського) мосту.

Копію звернення Артем Чорноморов опублікував у себе в Телеграм-каналі.

Як відомо, 6 грудня зранку у Миколаєві виникли автомобільні затори у районі Варварівського мосту та вздовж проспекту Героїв України. Транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту та її аварійне усунення. Аварійним терміновим ремонтом займалися фахівці комунального підприємства «ЕЛУ Автодорог» Миколаївської міської ради.

Уряд під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення про передачу Інгульського та Південнобузького (Варварівського) мостів у Миколаєві до державної власності. Після цього заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав, на якому етапі проєкт мосту в обʼїзд Миколаєва та про плани ремонту Варварівського та Інгульського мостів.

В коментарі «НикВести» директор підприємства Віталій Шевченко повідомив, що наразі ще триває процес документального оформлення передачі мосту з міської в державну власність.

«Ще в жовтні місяці Уряд прийняв рішення про передачу Варварівського мосту з балансу Миколаєва до Укравтодору. Пройшло майже 2 місяці, але досі невідомо який статус цього обʼєкта критичної інфраструктури. Зі ЗМІ дізнався про аварію, яка трапилася з конструктивним елементом мосту, тому змушений був направити запит до Миколаївської обласної військової адміністрації, оскільки міст наразі відіграє надзвичайно велику роль у обороні Півдня України», - написав Артем Чорноморов.

Він попросив Миколаївську ОВА повідомити, на якому етапі перебуває передача мосту з комунальної власності у власність «Укравтодору», чи проводилася експертиза та замовлення проектно-кошторисної документації для ремонту цього обʼєкту та який алгоритм дій вбачає Миколаївська обласна військова адміністрація та які дії вже були здійснені для вирішення цього питання.

Як відомо, Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди. Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає.

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту — це першочергове завдання губернатора. Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив діючого тоді губернатора Миколаївщини Олександра Стадника пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено. Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність.