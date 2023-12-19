На Миколаївщині поновлює роботу підприємство «Фармація». Перші обʼєкти вже працюють в Миколаєві, Вознесенську, Михайлівці, Новому Бузі, та готується до запуску в Первомайську, а на початку наступного року планується відкриття у селі Олександрівка.

Про це повідомив заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

За його словами, останні кілька років стан справ компанії «Фармація» був таким, що вимагав зміни керівництва та втручання власників. Більшість пунктів були закриті, виробництво унікальної продукції зупинено.

«Як і обіцяв, розповідаю про поновлення роботи підприємства. Під час сесії облради 14 грудня, депутати прийняли рішення про призначення директора закладу — Павла Ришкова. Де-факто, він займався запуском роботи «Фармації» з жовтня. І на сьогодні є значні результати – запрацювали не тільки перші аптечні пункти, а й відновлено виробництво тих лікарських засобів, за якими раніше стояли величезні черги. Зокрема, відновлюється реалізація наркотичних та психотропних препаратів. Їх можна придбати за електронними рецептами у Миколаєві, Вознесенську та незабаром — у Первомайську», — зазначив він.

Антон Табунщик

Також Антон Табунщик повідомив, що перші обʼєкти «Фармації» вже працюють в Миколаєві, Вознесенську, Михайлівці, Новому Бузі, та готується до запуску в Первомайську, а на початку наступного року планується відкриття у селі Олександрівка.

«Обороти тільки набираються, масштаби будуть зростати. Маємо багато планів з відкриття пунктів «Фармації» при амбулаторіях в громадах, ФАПах тощо. До того ж, медикаменти Фармації можна придбати через електронний додаток Tabletki.ua та за програмою «Доступні ліки», — зазначив Антон Табунщик.

Також заступник голови Миколаївської обласної ради на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко закликав голів обласних рад, в яких є комунальні підприємства «Фармація», визначити маршрути і запустили пересувні аптечні пункти зокрема з акцентом на Програму медичних гарантій.

«Крім того, ми плануємо реалізацію медикаментів у фельдшерсько-акушерських пунктах, аби люди з найвіддаленіших сіл мали постійний доступ до необхідних медикаментів. Працюємо», — додав він.

Директор «Фармації» Павло Ришков

Нагадаємо, що 14 грудня в онлайн-форматі відбулося засідання сесії Миколаївської облради, де розглянули 23 питання порядку денного та інші з розділу «різне».