Фото з Telegram-каналу Ігоря Копитіна

У миколаївській гімназії №16 багато років не могли вирішити проблему відведення стічних вод. Народний депутат України Ігор Копитін разом з командою допомогли навчальному закладу облаштувати септик.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

З проханням облаштувати септик до Ігоря Копитіна звернулася директор школи Тетяна Варвянська. За словами нардепа, мікрорайон Тернівка не має централізованого відведення стоків, на території школи дуже давно була облаштована стічна яма. Але вона не задовольняла потреб школи і постійно виникала необхідність у відкачуванні стічних вод.

«Новий септик має вирішити це питання на 100%. Станом на сьогодні (27 грудня, — прим.) будівельні роботи, для яких були залучені позабюджетні кошти, вже завершені. Тож, коли діти знову повернуться за парти, проблем з відведення стічних вод вже не буде», — впевнений Ігор Копитін.

Нагадаємо, що у жовтні народний депутат Ігор Копитін відвідав миколаївські школи у трьох мікрорайонах та пообіцяв посприяти вирішенню їхніх проблем.