Віктор Орбан та Шарль Мішель в Європарламенті, фото: AFP

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може тимчасово очолити Європейську Раду у разі відставки чинного президента Шарля Мішеля.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що якщо Мішель піде у відставку у липні, лідерам ЄС доведеться швидко домовлятися про кандидатуру його наступника. Якщо вони не зможуть дійти згоди, то головування перейде до Орбана, оскільки Угорщина головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Politico наголошує, що це перший випадок, коли чинний президент Євроради візьме участь у виборах до Європарламенту і вперше, коли він йде з посади достроково.

Шарль Мішель повинен був залишитися на посаді до листопада 2024 року. Його рішення піти раніше створює додатковий тиск на європейських лідерів, бо тепер їм доведеться за менший час вирішувати, хто очолить головні європейські інституції.

Після виборів до Європейського парламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, лідери Євросоюзу зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Ймовірно, саме тоді вони обговорять кандидатуру наступника Мішеля.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що назвав на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним війну проти України «спеціальною операцією» тому, що Росія начебто не оголошувала війну.

Також він назвав Україну «неіснуючою у фінансовому сенсі країною».