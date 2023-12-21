Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що назвав на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним війну проти України «спеціальною операцією» тому, що Росія начебто не оголошувала війну.

Про це він сказав на щорічній пресконференції в Будапешті, цитує Bloomberg

«Це воєнна операція, між двома країнами не було оголошення війни. Коли Росія оголосить війну, тоді буде війна. Ми повинні бути щасливі, що немає оголошення війни, тому що тоді в РФ була б загальна мобілізація. Я нікому цього не бажаю», — сказав премʼєр Угорщини.

За словами його словами, він «буде радий» використати слово «війна» наступного разу, коли зустрінеться з Путіним, і «в нього буде в цьому потреба», інформує Telex.

Водночас Віктор Орбан заявив, що найближчим часом не планує проводити двосторонню зустріч з президентом РФ.

Як відомо, у сучасному міжнародному праві не існує такої правової дії як оголошення війни. Практика «оголошення війни» існувала до першої половини ХХ сторіччя, але після Другої світової війни не застосовується, а міжнародне право передбачає, що війною (міжнародним збройним конфліктом) можуть бути також ті конфлікти, в яких одна зі сторін заперечує свою участь. Таким чином, заява Віктора Орбана є некоректною.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «неіснуючою у фінансовому сенсі країною».