Денис Кравченко

Депутатам Южноукраїнської міської ради пропонують проголосувати за щомісячне преміювання секретаря Дениса Кравченка, якого зареєстровано на посаді два місяці тому.

Відповідний проєкт рішення буде винесено на розгляд сесії Южноукраїнської міської ради.

В документі пропонується на період виконання повноважень преміювати Дениса Кравченка кожного місяця, проте не вказано розмір виплат.

Проєкт рішення щодо преміювання Дениса Кравченка

Нагадаємо, що на виїздному засіданні депутатів 5 вересня були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «НикВести» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «НикВести». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Народний депутат Артем Чорноморов, обраний до Ради по округу, до якого входить Южноукраїнськ, вважає рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, недійсним. За його словами, «це захоплення влади».

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Третя спроба реєстрації Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада у Коблівській сільській раді. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горностай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки». Однак спроба для Дениса Кравченка стала вдалою і його зареєстрували на посаді.

Також Денис Кравченко пояснив, чому його попередні рази не могли зареєструвати на посаді. За його словами, раніше робота міської ради була паралізована, а важливі питання для громади не ухвалювались.

Разом з тим голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що реєстрація нового секретаря Южноукраїнської міськради була законною.

20 листопада Денис Кравченко прийшов на роботу проте не зміг потрапити до кабінету. На місце викликали слюсаря та виламали замок.

Денис Крівченко вже встиг провести декілька сесій. На одній із них депутати підтримали розпорядження щодо розрахунку з Олександром Акуленком, якого ті ж депутати і звільнили.

Крім того, в Южноукраїнській міськраді шукатимуть, куди поділась офіційна печатка та хто її використовував.