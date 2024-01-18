Міністр торгівлі та промисловості Сінгапуру Ісваран проводить пресконференцію, 22 вересня 2012 р. Фото: AP/Dita Alangkara

Міністр транспорту Сінгапуру Ісваран звинувачений у 27 злочинах у справі про корупцію.

Про це передає Укрінформ.

Місцеве Бюро з розслідування корупції (CPIB) офіційно повідомило Ісварану про висунуті проти нього 27 звинувачень.

Вранці 18 січня у суді він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.

Ісваран повідомив прем’єр-міністру, що поверне всі гроші, отримані у якості зарплати міністра та надбавки як члена парламенту з початку розслідування CPIB у липні минулого року.

— Оскільки Ісваран подав у відставку, він більше не отримуватиме зарплати чи допомоги від уряду, — йдеться у повідомленні.

Ісваран був заарештований 11 липня минулого року в рамках розслідування агентства по боротьбі з підкупом.

Він обіймав посаду міністра транспорту з травня 2021 року.

Нагадаємо, минулого року заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення з посади на тлі звинувачень у закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.