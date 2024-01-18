Міністр транспорту Сінгапуру Ісваран звинувачений у 27 злочинах у справі про корупцію.
Про це передає Укрінформ.
Місцеве Бюро з розслідування корупції (CPIB) офіційно повідомило Ісварану про висунуті проти нього 27 звинувачень.
Вранці 18 січня у суді він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.
Ісваран повідомив прем’єр-міністру, що поверне всі гроші, отримані у якості зарплати міністра та надбавки як члена парламенту з початку розслідування CPIB у липні минулого року.
— Оскільки Ісваран подав у відставку, він більше не отримуватиме зарплати чи допомоги від уряду, — йдеться у повідомленні.
Ісваран був заарештований 11 липня минулого року в рамках розслідування агентства по боротьбі з підкупом.
Він обіймав посаду міністра транспорту з травня 2021 року.
Нагадаємо, минулого року заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення з посади на тлі звинувачень у закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.
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Міністр транспорту Сінгапуру Ісваран звинувачений у 27 злочинах у справі про корупцію.
Про це передає Укрінформ.
Місцеве Бюро з розслідування корупції (CPIB) офіційно повідомило Ісварану про висунуті проти нього 27 звинувачень.
Вранці 18 січня у суді він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.
Ісваран повідомив прем’єр-міністру, що поверне всі гроші, отримані у якості зарплати міністра та надбавки як члена парламенту з початку розслідування CPIB у липні минулого року.
— Оскільки Ісваран подав у відставку, він більше не отримуватиме зарплати чи допомоги від уряду, — йдеться у повідомленні.
Ісваран був заарештований 11 липня минулого року в рамках розслідування агентства по боротьбі з підкупом.
Він обіймав посаду міністра транспорту з травня 2021 року.
Нагадаємо, минулого року заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення з посади на тлі звинувачень у закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.