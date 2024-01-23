Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до альянсу НАТО.
Про це Віктор Орбан написав у соцмережі Х.
«Сьогодні я відправив лист-запрошення прем’єр-міністру Ульфу Крістерсону відвідати Угорщину для переговорів щодо вступу Швеції до НАТО», — написав він.
Нагадаємо, що Угорщина та Туреччина досі не ратифікували заявку Швеції про вступ до НАТО.
Водночас президентр РФ Володимир Путін неодноразово погрожував країнам Заходу — зокрема Швеції та Фінляндії, після їхнього рішення приєднатися до НАТО.
Через це міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян країни бути готовими до того, що в країні може початися війна.
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до альянсу НАТО.
Про це Віктор Орбан написав у соцмережі Х.
«Сьогодні я відправив лист-запрошення прем’єр-міністру Ульфу Крістерсону відвідати Угорщину для переговорів щодо вступу Швеції до НАТО», — написав він.
Нагадаємо, що Угорщина та Туреччина досі не ратифікували заявку Швеції про вступ до НАТО.
Водночас президентр РФ Володимир Путін неодноразово погрожував країнам Заходу — зокрема Швеції та Фінляндії, після їхнього рішення приєднатися до НАТО.
Через це міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян країни бути готовими до того, що в країні може початися війна.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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