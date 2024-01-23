Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до альянсу НАТО.

Про це Віктор Орбан написав у соцмережі Х.

«Сьогодні я відправив лист-запрошення прем’єр-міністру Ульфу Крістерсону відвідати Угорщину для переговорів щодо вступу Швеції до НАТО», — написав він.

Нагадаємо, що Угорщина та Туреччина досі не ратифікували заявку Швеції про вступ до НАТО.

Водночас президентр РФ Володимир Путін неодноразово погрожував країнам Заходу — зокрема Швеції та Фінляндії, після їхнього рішення приєднатися до НАТО.

Через це міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян країни бути готовими до того, що в країні може початися війна.