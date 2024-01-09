Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян країни бути готовими до того, що в країні може початися війна.

Про це він сказав під час виступу на конференції з оборони Folk och Försvar 7 січня, повідомляє шведський уряд.

«Багато хто говорив про це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційно, більш просто і з оголеною ясністю: у Швеції може бути війна», — сказав Болін, додавши, що не намагається лякати громадян.

Міністр закликав шведів допомогти збудувати«тотальну оборону», планувати й вживати заходів для підвищення стійкості у тому, чим вони займаються. Він навів приклад України, яка зустріла повномасштабне вторгнення Росії «тотальним спротивом».

«Таке об'єднання може відбутися досить швидко лише за умови, що переважна більшість усвідомлює ситуацію і розуміє, що поставлено на карту. Стійкість суспільства вимагає саме цього: обізнаності в ситуації», — наголосив він.

Коментуючи слова міністра, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що всі громадяни повинні «на індивідуальному рівні підготувати себе морально» до війни. За його словами, «усе серйозно і може стати ще гірше — навіть для нас».

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден

Це пов'язано з тим, що Володимир Путін неодноразово погрожував країнам Заходу — зокрема Швеції та Фінляндії, після їхнього рішення приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, раніше посол США у Фінляндії Дуглас Хікі прогнозував, що до кінця 2023 року Швеція та Фінляндія стануть повноцінними членами Північноатлантичного альянсу.