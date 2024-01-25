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Україна закликала партнерів заблокувати будь-які спроби Росії придбати у приватних компаній на Заході товари, які можуть використовуватися у сфері військових технологій.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві делегації України при ОБСЄ, виголошеній першим секретарем постійного представництва нашої держави при міжнародних організаціях у Відні Данилом Кубаєм на засіданні Форуму з безпекового співробітництва.

— Демонструючи найвищий рівень лицемірства, Російська Федерація продовжує критикувати законні поставки зброї в Україну, які здійснюються на підтримку невід’ємного права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. РФ не шкодує зусиль, щоб зірвати передачу оборонних озброєнь Україні, водночас імпортуючи зброю з Ірану та Північної Кореї для посилення своєї спроможності продовжувати агресивну війну, — зазначається у заяві.

При цьому вказується, що попри російські заяви про так звану «промислову самодостатність» РФ докладає максимуму зусиль для обходу санкції та закупівлі західних військових технологій з метою підтримки своєї військової промисловості.

— За деякими даними, до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва, які були знайдені в російському озброєнні, знищеному в Україні, походять із західних країн. Відомо, що ці поставки здійснюються не державними установами, а приватними фірмами. Більше того, експорт, що потрапляє до Росії, — це не обов’язково військові товари, а й товари подвійного призначення, цивільна продукція чи навіть побутова техніка, — наголосив Данило Кубай.

З огляду на це український дипломат закликав до пильності щодо спроб таких закупівель та до необхідності запобігати їм.

— Зрив поставок критично важливих товарів і технологій до Росії вимагає широкомасштабних, узгоджених зусиль приватного і державного секторів. Але це врятує життя багатьох цивільних осіб в Україні та дезорганізує військову машину Путіна. Комплексне блокування доступу РФ до сучасних і складних військових технологій в кінцевому підсумку впливає на здатність Росії виробляти, підтримувати і доставляти новітні озброєння на поле бою в Україні, — заявив він.

Раніше The Wall Street Journal написав, що Китай надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль.