Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Антоніу Гутерреш має піти у відставку з посади генерального секретаря ООН.
Про це пише Укрінформ з посиланням на європейські ЗМІ.
Вимога надійшла після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA) були причетні до насильницького нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.
— Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерреш має піти у відставку або ООН має замінити його, — сказав Ісраель Кац.
Ізраїль дискутував з ООН протягом кількох місяців після того, як у жовтні Антоніу Гутерреш заявив, що атака ХАМАСу «не відбулася у вакуумі» та звинуватив Ізраїль у проведенні «56 років задушливої окупації».
Після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його тривале бомбардування сектору Гази у відповідь, але не закликав до припинення вогню — Ізраїль звинуватив десяток співробітників ООН в участі у нападі ХАМАСу.
США, Німеччина, Італія та інші країни відповіли призупиненням фінансування UNRWA.
— Країни діяли правильно, хоча це була гуманітарна організація, — зазначив Ісраель Кац.
Агентство UNRWA заперечує, що свідомо допомагало ХАМАСу чи будь-якій іншій бойовій групі. У агентстві заявили про те, що воно ретельно розслідує звинувачення та притягує персонал до відповідальності.
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Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Антоніу Гутерреш має піти у відставку з посади генерального секретаря ООН.
Про це пише Укрінформ з посиланням на європейські ЗМІ.
Вимога надійшла після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA) були причетні до насильницького нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.
— Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерреш має піти у відставку або ООН має замінити його, — сказав Ісраель Кац.
Ізраїль дискутував з ООН протягом кількох місяців після того, як у жовтні Антоніу Гутерреш заявив, що атака ХАМАСу «не відбулася у вакуумі» та звинуватив Ізраїль у проведенні «56 років задушливої окупації».
Після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його тривале бомбардування сектору Гази у відповідь, але не закликав до припинення вогню — Ізраїль звинуватив десяток співробітників ООН в участі у нападі ХАМАСу.
США, Німеччина, Італія та інші країни відповіли призупиненням фінансування UNRWA.
— Країни діяли правильно, хоча це була гуманітарна організація, — зазначив Ісраель Кац.
Агентство UNRWA заперечує, що свідомо допомагало ХАМАСу чи будь-якій іншій бойовій групі. У агентстві заявили про те, що воно ретельно розслідує звинувачення та притягує персонал до відповідальності.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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