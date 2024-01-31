Антоніу Гутерреш. Фото: Reuters.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Антоніу Гутерреш має піти у відставку з посади генерального секретаря ООН.

Про це пише Укрінформ з посиланням на європейські ЗМІ.

Вимога надійшла після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA) були причетні до насильницького нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

— Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерреш має піти у відставку або ООН має замінити його, — сказав Ісраель Кац.

Ізраїль дискутував з ООН протягом кількох місяців після того, як у жовтні Антоніу Гутерреш заявив, що атака ХАМАСу «не відбулася у вакуумі» та звинуватив Ізраїль у проведенні «56 років задушливої окупації».

Після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його тривале бомбардування сектору Гази у відповідь, але не закликав до припинення вогню — Ізраїль звинуватив десяток співробітників ООН в участі у нападі ХАМАСу.

США, Німеччина, Італія та інші країни відповіли призупиненням фінансування UNRWA.

— Країни діяли правильно, хоча це була гуманітарна організація, — зазначив Ісраель Кац.

Агентство UNRWA заперечує, що свідомо допомагало ХАМАСу чи будь-якій іншій бойовій групі. У агентстві заявили про те, що воно ретельно розслідує звинувачення та притягує персонал до відповідальності.