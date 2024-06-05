Подвійне громадянство. Ілюстративне фото

З 1 червня в Україні військовозобовʼязаним із подвійним громадянством заборонили виїжджати за кордон упродовж воєнного стану.

Про це повідомило посольство США в Україні.

В посольстві пояснили, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства, тому військовозобовʼязані є пріоритетно громадянами України з відповідними обовʼязками

Раніше чоловіки з подвійним американсько-українським громадянством могли вʼїхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували своє місце проживання у США. Однак, за інформацією посольства, цей виняток скасували з 1 червня.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що ці норми діяли й раніше. На кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців, і притягували їх до відповідальності.

«Водночас не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України», — сказав Андрій Демченко.

За словами Демченка, раніше військовозобовʼязані чоловіки з подвійним громадянством могли виїздити за межі України під час воєнного стану. Однак зі зміною норм законодавства таку можливість обмежили.

«Формулювання, яке розповсюджується на різних ресурсах про те, що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, мʼяко кажучи, не коректні. Укотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство», — додав він.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба підтримував подвійне громадянство в Україні.