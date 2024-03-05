Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо (Open VLD). Фото: Belga/Ніколас Метерлінк

Бельгія протягом останніх місяців вислала з країни десятки так званих «російських дипломатів», які були шпигунами.

Про це заявив прем’єр-міністр Александр Де Кроо, пише The Brussels Times.

На запитання франкомовного каналу RTL, чи варто Бельгії побоюватися спроб Росії дестабілізувати демократію, Александр Де Кроо відповів, що ці спроби вже були.

— За останні місяці Бельгія депортувала з країни десятки так званих російських дипломатів. Чи вони були шпигунами? Очевидно, так, — сказав він.

За словами Александра Де Кроо, Росія також атакує Бельгію іншими способами. Зокрема після висловлювань бельгійських посадовців проти Росії протягом кількох годин урядові сайти атакуються російськими хакерам

За його словами, Росія також провела численні дезінформаційні кампанії в Бельгії.

— Наприклад, коли відбувалося полювання на Юргена Конінгса (колишнього кадрового солдата, який погрожував вірусологам і бельгійському уряду під час пандемії Covid-19 у 2021 році, — прим.), наші служби безпеки мали підозри щодо організованих кампаній дезінформації в делікатні моменти, — додав він.

У квітні 2023 року опитування, проведене De Tijd та його європейськими партнерами, показало, що ніде більше в Європі Росія не має стільки обладнання супутникового зв’язку, яке використовується для передачі конфіденційної інформації назад у Росію, як у будівлях її посольства в Бельгії.

На даху будівлі посольства в Уккле є не менше 17 супутникових антен, а також кілька інших антен і комунікаційного обладнання, яке можна використовувати як для зв’язку, так і для шпигунства.

Раніше повідомлялося, що Українаі отримає від Бельгії 1,7 мільярдів євро від заморожених російських активів.