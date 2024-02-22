Санкції проти РФ. Фото: Укрінформ

Велика Британія 22 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного російського втргнення в Україну, оголосила нові санкції проти РФ.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на британський уряд.

— Україна показала, що вона може і буде захищати себе. Путін помилково думав, що оскільки економіка Росії більша за економіку України, він здобуде швидку перемогу. Але економіки друзів України у 25 разів більші за російську... Наші санкції позбавляють Путіна ресурсів, яких він відчайдушно потребує для фінансування своєї війни, — заявив глава британського МЗС Девід Кемерон.

Нові санкції стосуються, зокрема, компаній, пов’язаних з виробництвом боєприпасів, таких як ракетні комплекси, ракети, вибухові речовини та інші критичні товари, що використовуються у військовій техніці. Санкції ввели проти Державного підприємства імені Свердлова — найбільшого підприємства в російській індустрії боєприпасів.

Під обмеження потрапили ключові російські імпортери та виробники верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві життєво важливих оборонних систем і компонентів — від ракет і двигунів до танків і винищувачів.

Нафтовий трейдер Нільс Троост і його компанія Paramount Energy & Commodities SA., що сприяють безперешкодній торгівлі російською нафтою поза межами дії санкцій, також потрапили під обмеження.

Санкції також стосуються Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management та Active Shipping, які працюють у російському енергетичному секторі, і є частиною тіньового флоту, який допомагає транспортувати російську нафту.

Дві російські алмазні компанії та Павел Мариничев, новий генеральний директор компанії «Алроса», найбільшого державного російського виробника алмазів, також опинилися у санкційному списку разом з п’ятьма топ-керівниками або власниками найбільших російських виробників міді, цинку та сталі.

Раніше Рада Євросоюзу продовжила санкції проти Росії до 25 лютого 2025 року за окупацію територій України.