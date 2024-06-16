Винищувачі F-16 від Данії прибудуть до України найближчим часом
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.
— Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації «формули миру». Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом, — написав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що сторони окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.
Нагадаємо, що певна частина винищувачів F-16 зберігатимуться на безпечних авіабазах за межами України, щоб їх не вразили ворожі ракети.
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Винищувачі F-16 від Данії прибудуть до України найближчим часом
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.
— Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації «формули миру». Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом, — написав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що сторони окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.
Нагадаємо, що певна частина винищувачів F-16 зберігатимуться на безпечних авіабазах за межами України, щоб їх не вразили ворожі ракети.