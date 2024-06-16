Винищувач F-16, ілюстраційне фото

Винищувачі F-16 від Данії прибудуть до України найближчим часом

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

— Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації «формули миру». Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом, — написав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сторони окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

Нагадаємо, що певна частина винищувачів F-16 зберігатимуться на безпечних авіабазах за межами України, щоб їх не вразили ворожі ракети.