Винищувач F-16 / Фото: Getty Images

Певна частина винищувачів F-16 зберігатимуться на безпечних авіабазах за межами України, щоб їх не вразили ворожі ракети.

Про це повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що частину західних літаків F-16 буде розміщено на іноземних авіабазах.

«Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт», – сказав він.

Також він додав, що не всі літаки, які передадуть Україні, зараз і прибудуть до України.

«Деякі з них залишаться у тих центрах, де готують наших пілотів та авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших пілотів», – сказав він.

Генерал зазначив, що розрахунки зроблено так, що у командуванні знають, скільки буде пілотів, скільки інженерів, скільки буде обслуговуючого персоналу аеродромів.

Раніше повідомлялося, що міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна нададасть Україні дозвіл застосовувати передані винищувачі F-16 у тому числі для ударів по цілях на території Росії.