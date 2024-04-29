Пункту пропуску. Фото: ERR

У Естонії хочуть обмежити роботу ще одного пункту пропуску із Росією.

Про це інформує ERR.

На початку квітня у МВС Естонії повідомили, що прийняли рішення щодо пункту пропуску у Нарві, із травня він працюватиме лише з 7:00 до 23:00. Це зумовлено тим, що з лютого цього року Росія закрила для автотранспорту прикордонний пункт між Нарвою та Івангородом. Через це знизилася кількість перетинів кордону, особливо у нічний час.

Тепер планують закривати і КПП «Койдули». У міністерстві фінансів країни сказали, що на це є дві причини: по-перше, так легше виконувати санкції, транспорту стало менше, і не доводиться відкривати кордон з Росією. Також кажуть, що таким чином можна економити кошти, хоча вдасться заощадити небагато.

Нагадаємо, що Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.