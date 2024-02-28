Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз має розглянути можливість купувати військове обладнання для України за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це пише Reuters.

Вона зазначила, що «не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя».

— Настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України, — сказала вона у своїй промові у Європарламенті.

Вона також представила нову Європейську стратегію промислового оборонного комплексу. Єврокомісія представить її найближчими тижнями, а одна з головних цілей — пріоритет на спільні закупівлі.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати перерахують майже 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів до Естонії на користь України.