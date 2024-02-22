Курт Волкер та Ігор Копитін. Фото з Facebook.

Народний депутат Ігор Копитін зустрівся з американським дипломатом Куртом Волкером та обговорив питання виділення фінансової допомоги Україні.

Про це повідомив народний депутат у Facеbook.

Курт Волкер запевнив Ігоря Копитіна, що робить все від нього можливе, щоб допомагати Україні.

«Пан Волкер свого часу займав посаду спецпредставника Госдепартаменту США з питань України, брав участь у переговорах з РФ у 2017 році. Він має достатньо інформації, щоб розуміти всі виклики та проблеми, з якими ми стикаємося у боротьбі з Росією. Одне з питань, яке зараз стоїть особливо гостро та є для нас питанням життя та смерті — прийняття Конгресом США законопроекту про виділення фінансової допомоги Україні на суму в понад 60 мільярдів доларів. І пан Волкер це чудово розуміє. Отримав від нього запевнення, що він на нашому боці та робить все від нього можливе, щоб допомога Україні продовжувалася. Окрім того, Курт Волкер поділився інсайдом про те, що скоро ми отримаємо далекобійні «подарунки» для ворога», — зазначив народний депутат.

Також Ігор Копитін з американським дипломатом обговорили законопроект про мобілізацію, а також ситуацію з закупівлями для Збройних сил України.

«Сьогодні розпочнемо роботу з правками, які подали колеги. Мова йде про тисячі ініціатив та пропозицій. Запевнив пана Волкера, що разом з колегами працюємо над тим, щоб він був справедливим та враховував запити суспільства. Не оминули й ситуацію в ЗСУ. Новий головнокомандувач розпочав аудит, який має на меті виявити слабкі місця та пропрацювати їх. Зійшлися на тому, що в результаті це має покращити стан справ. Загалом розмова вийшла конструктивною та, впевнений, матиме ряд відповідних результатів у майбутньому. Домовилися підтримувати контакти. Подякував Курту Волкеру за всі його зусилля та допомогу Україні. Працюємо далі», — додав він.

Раніше Ігор Копитін зазначав, що отримав чимало повідомлень та коментарів щодо запропонованого Кабміном законопроекту про мобілізацію. За його словами, найбільш спірними моментами є питання щодо мобілізації осіб, у яких є рідні з інвалідністю, та демобілізації.