ХАМАС не влаштовує мирний план щодо сектора Гази, озвучений Байденом

Палестинський рух ХАМАС не влаштовує план перемирʼя в секторі Гази, озвучений президентом США Джо Байденом і схвалений Радою безпеки ООН.

Прессекретар ХАМАС у Лівані Осама Хамдан в інтервʼю CNN сказав, що його руху потрібна чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу із сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє.

Підтриманий США план припинення вогню, схвалений Радою безпеки ООН, передбачає поетапний підхід. Перший етап — шеститижневе припинення вогню з обміном частини ізраїльських заручників на палестинських ув’язнених. На другому етапі — остаточне звільнення заручників, повне припинення бойових дій і повне виведення ізраїльських військ із сектора Гази. На фінальному етапі — міжнародний план відновлення зруйнованої боями Гази і видача Ізраїлю тіл загиблих заручників.

Хамдан каже, що тривалість припинення вогню є ключовим питанням для ХАМАС, який стурбований тим, що Ізраїль не має наміру виконувати другий етап угоди. ХАМАС вимагає, щоб бойові дії зупинились остаточно, з повним виводом військ із Гази.

Рух готовий говорити про «чесну угоду щодо обміну полоненими», каже Хамдан, хоч і визнає, що ніхто не знає, скільки ізраїльських заручників в секторі Гази досі живі.

Ізраїль раніше повідомляв про принципову згоду на запропоновані умови.

Конфлікт між Ізраїлем та Сектором Гази

Як відомо, зранку 7 жовтня 2023 року ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики. Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

8 жовтня палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

Пізніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.