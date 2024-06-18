Сергій Марченко

У Міністерстві фінансів України очікують на досягнення угоди про реструктуризацію боргу в найближчі тижні.

Про це повідомляють у міністерстві фвнвсів.

«Я знаю, що ми просимо приватних кредиторів докласти значних зусиль з їхнього боку, але без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати нашу оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх наших партнерів як з державного, так і з приватного секторів. Оскільки ми наближаємося до дати закінчення відстрочки платежів за єврооблігаціями, нам необхідно спонукати власників наших єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів», – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Очільник Мінфіну каже, що їхні пропозиції мають відображати «більш значне зменшення боргу» відповідно до параметрів МВФ і поточної макрофінансової ситуації в Україні.

Сергій Марченко додав, що Україна продовжить продуктивні переговори з інвесторами задля врегулювання всіх наявних розбіжностей.

Раніше повідомлялося, що Україна попросила приватних кредиторів про списання боргів.