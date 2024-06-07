Сергій Марченко

Україна попросила приватних кредиторів про списання боргів.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що в парламенті на годині запитань до уряду, повідомляє «Інтерфакс-Україна»

«З приводу перемовин, списання боргів, це питання в фокусі нашої уваги. Ми зараз ведемо перемовини з кредиторами з приводу реструктуризації. В тому числі це передбачає часткове списання боргів», — сказав він.

Міністр додав, що найближчим часом ці перемовини стануть публічними.

Раніше повідомлялося, що Державний та гарантований державою борг України становив 5 924,3 млрд грн, або 151,1 млрд доларів. Протягом 1 кварталу 2024 року загальний обсяг державного боргу України збільшився на 404,8 млрд грн (5,7 млрд дол).

Зокрема, з 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза — з 7,79% до 5,57%, а середньозважена строковість збільшилася в 1,6 раза — з 6,27 років до 10,04 років.