Миколаїв передав дрони українським розвідникам, фото: радник міського голови Іван Сміренський

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» придбало для Головного управління розвідки Міністерства оборони України 14 квадрокоптерів DJI Mavic , 7 з яких – з тепловізором.

З відповідним запитом військові звернулися до міської ради, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Водночас, додав він, українським розвідникам також передали дві зарядних станції.

«Ми розуміємо важливість дронів у цій війні, тому передаємо їх якомога більше і різним підрозділам. Ми відповідаємо на всі запити військових та намагаємось виконувати їх в найкоротші терміни, навіть в умовах обмеженого бюджету», – написав Олександр Сєнкевич.

Миколаїв передав дрони українським розвідникам, фото: радник міського голови Іван Сміренський Миколаїв передав дрони українським розвідникам, фото: радник міського голови Іван Сміренський

Також міський голова поспілкувався з Керівником робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрієм Юсовим.

«Говорили про важливість підтримки наших Оборонців, які перебувають у ворожій неволі, а також членів їхніх родин. Про нелюдські умови їхнього утримання потрібно постійно нагадувати міжнародній спільноті!», – додав він.

Закупівля позашляховиків для ГУР

13 листопада 2023 року стало відомо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив «пояснення для зрадофілів» щодо тендеру по закупівлі восьми автівок комунальним підприємством міста. За його словами, ці автомобілі призначені для захисників, але через обмеження тендерних правил не можуть бути чітко описані як «авто для Збройних Сил України» (ЗСУ). А в Головному управлінні розвідки України підтвердили у коментарі «НикВести», що звертались до Миколаївської міської ради з проханням забезпечити бійців транспортом, зокрема, пікапами та позашляховиками.

Згодом Головному управлінню розвідки передали вісім позашляховиків Suzuki, які придбали за кошти бюджету Миколаєва. Там подякували за таку допомогу розвідникам і зазначив, що вона дійсно необхідна.

Варто зазначити, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» відмінило попередні торги на закупівлю автівок. Тоді планувалось придбати 7 спеціалізованих автомобілів RENAULT DUSTER ZEN. Вже після цього було оголошено повторно торги на закупівлю вже інших автомобілів — Suzuki.

До цього комунальне підприємство «Миколаївські парки» збиралося придбати саджанці дерев та кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень. Після чого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати ці саджанці, а згодом запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень. Саме за ці кошти планували висаджувати нові дерева та кущі у місті.