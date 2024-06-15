Віктор Орбан. фото з відкритих джерел.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає помилковим прагнення держав Північноатлантичного альянсу до поразки Росії в війни проти Україні.

Про це Віктор Орбан розповів в інтерв’ю державному радіо, пише Telex.

Орбан назвав Угорщину однією з найбільш лояльних членів НАТО і додав, що «31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян», маючи на увазі усіх членів Альянсу, крім його держави.

«Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х», – заявив Віктор Орбан.

Він додав, що перемога України не є необхідною, але, незважаючи на це, НАТО все ще «сприяє війні, в той час як Угорщина виступає на боці миру». При цьому прем’єр підкреслив, що не хоче, аби «хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню».

Віктор Орбан додав, що відчуває, що Угорщину намагаються схилити на бік, згідно з яким «мир може бути вирішений війною».

Угорський прем'єр-міністр наголосив, що його уряд не перешкоджатиме місії НАТО в Україні, але й не братиме в ній участі.

Нагадаємо, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому він погодився зняти вето на 50 мільярдів євро допомоги від ЄС для України.