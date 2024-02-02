Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: АР

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому він погодився зняти вето на 50 мільярдів євро допомоги від ЄС для України.

Про це він розповів в ефірі радіостанції Kossuth.

— Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну — чому б це було добре?, — зазначив угорський премʼєр.

Водночас Віктор Орбан вкотре наголосив, що між Україною та РФ мають розпочатися мирні переговори.

— Час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине, — додав премʼєр-міністр Угорщини.

Як стало відомо, 1 лютого, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.

Основною темою саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

В свою чергу, раніше, Віктор Орбан написав листа до Євроради, у якому погрожував заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти Росії та переговори про вступ. Згодом він заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

Тому лідери Європейського Союзу запропонували проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.