Росія головує в Раді Безпеки ООН. Фото: пресслужба «Укрінформ»

У липні Росія головуватиме у Радбез. Представник РФ в ООН Василь Небезя заявив, що питання України не буде внесено у розгляд на цей місяць.

Про це повідомляє пресслужба «Укрінфром».

Зокрема за ініціативи Росії в Раді Безпеки обговорюватимуть конфліктну ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Палестині, Сирії, Лівані, Ємені.

Варто зазначити, що головування в Раді Безпеки щомісяця здійснюють різні представники країн.

У той же час, питання ситуації в України не порушуватимуть, однак кожен з членів Ради Безпеки зможе це ініціювати.

Нагадаємо, що минулого року Президент України Володимир Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН закликав виключити Росію з Ради безпеки.