Олег Татаров. Фото: hromadske

Журналісти виявили мережу посадовців та топових правоохоронців, які захищали дисертації під науковим керівництвом заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Більшість з яких із блискучими кар’єрами в правоохоронній системі та значущими посадами.

Про це йдеться у матеріалі «Hromadske».

Автори матеріалу знайшли всіх, хто захищав дисертації під керівництвом або опонуванням заступника керівника Офісу президента Олега Татарова за період після 2014 року, коли він пішов із влади, та до серпня 2020-го, коли повернувся до влади вже як заступник Андрія Єрмака.

«Понад 50 науковців із шести вишів, більшість з яких із блискучими кар’єрами в правоохоронній системі, значущими посадами просто зараз та гучними кейсами, про які говорила вся країна», — йдеться у розслідуванні.

Журналісти «Hromadske» припускають, що між Олегом Татаровим та підзахисними науковцями є системний зв’язок.

«Очевидно, що доказів того, що Татаров там розставляв цих людей, знайти неможливо. У нього, як у заступника керівника ОП, взагалі немає кадрових повноважень. Але є ситуація де-юре, а є - де-факто. Не секрет, що Татаров повністю курує правоохоронний блок. Повірити в те, що Офіс президента не брав жодної участі у формуванні керівного складу цих органів, я не можу. Маючи своїх адвокатів, маючи зв’язки в слідстві, прокуратурі, судах, можна під ключ взагалі якісь справи закривати», —розповів у розслідувані юрист Центру продитії корупції Вадим Валько.

Серед осіб, які захищали роботи :

адвокат Станіслав Свириденко, який представляв у суді інтереси дружини одного з нападників на активіста Сергія Стерненка — Ірини Кузнецової;

суддя Печерського районного суду Світлана Шапутько, яка фактично підтримала віправку під домашній арешт активіста Романа Ратушного;

суддя Печерського районного суду Світлана Смик, яка спочатку затягувала розгляд справи про невчасне декларування президентом Зеленським отримання 2,5 мвльйони гривень за продаж облігацій, а пізніше її закрила. Також вона була відомою через справу натоятеля Києво-Печерської Лаври Павла Лебідя, авторозподіл суддів по цій справі мав ознаки корупції;

суддя Печерського районного суду Віта Бортницька, яка перед виходом на пенсію ухвалила рішення про арешт майна Петра Порошенка.

Повний список посадовців, які захищалися під керівництвом або опонуванням Татарова, можна переглянути за посиланням.

Хто такий Олег Татаров?

Олег Татаров був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента 5 серпня 2020 року. Раніше, під час Революції гідності, працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС під керівництвом Віталія Захарченка. Татаров курував кримінальні провадження щодо активістів Революції Гідності.

Нагадаємо, що у 2020 році розглдалася справа де фігурував Олег Татаров. Його підозрювали у дачі хабара експерту МВС за часів роботи Олега Татарова у будівельній компанії «Укрбуд».

21 квітня 2022 року в розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, кримінальне провадження за цим епізодом, передане від НАБУ до СБУ, закрили. Офіс генпрокурора не повідомив, який орган і на який підставі прийняв рішення про закриття провадження.