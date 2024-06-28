Завод «Керамбуд», знаходиться у селі Галичани на Львівщині. Фото: пресслужба Львівська обласна прокуратура

Суд наклав арешт на корпоративні права та майнові комплекси, що належали рідним братам екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У 2017 році проти Віктора Медведчука і Тараса Козака було введено санкції РНБО за продаж нафтопродуктів терористичним організаціям.

За даними слідства, завод з виробництва цегли на Львівщині, яким Сергій Медведчук та Богдан Козак управляли як бенефіціарні власники, роками ухилялось від сплати податків. У результаті до державного бюджету не надійшло понад 75 мільйонів грн.

«Як встановило слідство, протягом 2017-2023 років за вказівками Сергія Медведчука та Богдана Козака топменеджмент заводу проводив фінансові махінації та умисно виводив у тінь мільйони гривень. У такий спосіб підприємство ухилялося від сплати податків, а фігуранти привласнювали кошти, які мали скеровуватись до держбюджету України», — йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням, у державну власність перейде майновий комплекс заводу: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, земельні ділянки загальною площею понад 10 гектарів, нежитлові приміщення площею понад 31 тисяч квадратних метрів, виробнича лінійка — цех з виготовлення цегли та інше майно.

Крім того, наклали арешт на майно братів Віктора Медведчука та Тараса Козака, яке вони встигли переписати на найближчих родичів чи підставних осіб.

Раніше повідомлялось, що арештована яхта Royal Romance Віктора Медведчука перейшла під прапор України. Судно стало першим в історії України арештованим активом, який розшукали за кордоном, легалізували та видали державну реєстрацію прапора.

Справа Віктора Медведчука

У вересні 2022 року Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 — бійці Азова. Усіх їх обміняли на затриманого Віктора Медведчука.

До цього він розповів силовикам все, що треба було знати, вивів на інших зрадників, загалом здав усіх.

Як відомо, Віктору Медведчуку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

У квітні 2022 року його схопили при спробі втечі з України.

Раніше Віктор Медведчук розповів, що займався питаннями виведення із держвласності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» на прохання екс-президента Петра Порошенка.