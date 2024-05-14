Олександр Сєнкевич, архівне фото НикВести

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пояснив нещодавнє рішення виконкому щодо того, щоб міський департамент економіки слідкував за цінами на роботи та послуги, які замовляють структурні підрозділи мерії.

Про це Олександр Сєнкевич розказав у коментарі «НикВести».

За його словами, ідея полягає в тому, щоб створити єдину публічну базу, яку будуть використовувати розпорядники бюджетних коштів при плануванні закупівель.

— Рішення в тому, що ми будемо публічно слідкувати за цінами в регіоні на різні товари, на які ми проводимо закупівлі, або які використовуються в проектно-кошторисних документаціях наших головних розпорядників. Тобто, якщо там буде щебінь, пісок і так далі, вони будуть проводити моніторинг і публікувати його відкрито на веб-сайті. Тобто, якщо буде хтось давати інформацію, наші постачальники в Миколаївській області або в Україні, які готові доставляти в Миколаїв за такими-то цінами, ми будемо писати про те, що ось, наприклад, є щебінь, є пісок, цегла, суміші і так далі. Для того, щоб коли будь-хто створює проектно-кошторисні документації чи використовує кошториси для поточних ремонтів, використовував саме ціни, які проводить моніторинг, а не ті, які вони хочуть. Тобто, щоб потім в нас не виходило, що десь там виходить, вилазить, що ціна на якісь з продуктів чи товарів перевищує середню ринкову по Миколаєву. Нас цікавить місто Миколаїв, тому що важлива інформація, що, наприклад, тонна піску чи щебня в Первомайську буде іншою, ніж тонна цього щебня в Миколаєві, тому що доставка від цього кар'єра до Первомайська займає 20 кілометрів, а до Миколаєва 150. І ціна, звичайно, але ми потім проводимо моніторинг цін, і всі кажуть, так Миколаїв дорожче купив, ніж Первомайськ. Хоча чому це відбувається, ніхто не хоче говорити, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зобов’язав розпорядників коштів більш прозоро проводити торги та інформувати міськраду про їх виконання. До цього повідомлялося, що у Миколаєві 2,5 мільйона гривень, які мали піти на благоустрій «Тернівського кільця», перенаправлять на допомогу військовим. Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що ці кошти хотіли витратити саме туди, адже «це кільце, яке зустрічає людей на в’їзді до міста». Однак містяни сприйняли новину негативно, тому від цієї ідеї відмовилися.

Відомо також, що Королівство Данія, яке взяло патронатство над Миколаївською областю, стежить та контролює напрямок фінансових витрат міста, які вони покривають, сказав посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен. Один з чинників зменшення ризиків є те, що всі закупки здійснюються через міжнародні організації.