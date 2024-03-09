В переговорах прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з фермерськими організаціями, премʼєр зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету.

Про це повідомив один з фермерів Анджей Соботінський, який брав участь у зустрічі з Дональдом Туском, передає «Радіо Свобода».

«Премʼєр сказав, що буде намагатися переконати Єврокомісію щодо «Зеленого курсу». А щодо кордону, то сказав, що не закриє кордон», — повідомив фермер Анджей Соботінський.

За словами фермера, Дональд Туск сказав, що допоможе з державних коштів викупити у фермерів надлишок збіжжя, і доручив Міністерству сільського господарства порахувати суму.

Він додав, що остаточного порозуміння з урядом немає, слова Дональда Туска аграрії взяли до відома і чекають на конкретні рішення. Про припинення протесту і блокади кордону, за його словами, наразі не йдеться.

Як відомо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур. Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

За два дні стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Проте 28 лютого представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.